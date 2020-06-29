Куала-Лумпур, , 12:11 — REGNUM Граждане Малайзии, возвращающиеся из-за границы, должны будут самостоятельно оплатить обязательное тестирование на COVID-19 при въезде в страну. Это обойдётся им в сумму от 30 до 150 ринггитов в зависимости от типа проводимого теста на коронавирус. О новых правилах профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, которые начали действовать в стране 29 июня, сообщил министр здравоохранения Малайзии Датук Сери Субраманиам.

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Эти правила распространяются и на иностранцев, прибывающих в страну. Однако для них стоимость теста на COVID-19 составит от 60 до 250 ринггитов, сообщает газета Malay Mail. Отмечается, что анализы будут проводиться на всех пунктах въезда в страну до иммиграционного контроля.

Как уточнил старший министр, министр обороны Исмаил Сабри Якоб, не платить за прохождение теста на коронавирус смогут студенты и инвалиды, возвращающиеся из-за рубежа, а также госслужащие и официальные лица, побывавших в других государствах в служебных командировках.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса на 29 июня, в Малайзии зарегистрировано более 8,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии свыше 8,3 тыс. носителей SARS-CoV-2 выздоровели, 121 человек скончался.

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