Москва, , 12:11 — REGNUM В большинстве регионов России большая часть избирателей предпочитает отдавать голос на стационарных избирательных участках. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.

«Статистика показывает, что в разных регионах это по-разному. В большинстве регионов голосуют на избирательных участках стационарных, и чуть меньшая часть голосует на придомовых территориях», — заявил Булаев.