Иркутск, , 12:05 — REGNUM Кампания по выборам губернатора в Иркутской области обещает быть интересной. Как сообщает избирательная комиссия региона, на участие в ней уже подано 14 уведомлений. Любопытно, что накануне, 28 июня, рабочая группа при облизбиркоме приняла документы от двух кандидатов со схожими фамилиями.

Речь идёт о проректоре по административно-хозяйственной и производственной деятельности ИРНИТУ Геннадии Щадове (КПСС) и депутате Государственной Думы Михаиле Щапове (КПРФ). Сегодня, 29 июня, документы представил еще один самовыдвиженец — Андрей Ибрагимов, временно неработающий.

«Ранее документы в избирком представили врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев (самовыдвижение), председатель совета регионального отделения партии «Родина» Максим Евдокимов («Родина»), мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев (самовыдвижение), депутат думы Иркутска Григорий Вакуленко («Гражданская Платформа»), координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников (ЛДПР), депутат Законодательного собрания Иркутской области Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Юлия Бережнова (самовыдвижение), Александр Плескач (самовыдвижение), Вадим Катков (самовыдвижение), Валерий Николаев (самовыдвижение), Наталья Киселева (самовыдвижение)», — сказано в официальном сообщении избиркома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2020 г. в Иркутской области состоятся досрочные выборы губернатора. Необходимость в этом возникла после того, как губернатор — коммунист Сергей Левченко ушел в добровольную отставку. Это произошло осенью 2019 г., врио губернатора был назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев. Он уже заявил, что выборах будет участвовать, как независимый кандидат. Последним днём представления документов на участие в выборах станет 30 июня.

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