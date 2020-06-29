Киев, , 12:09 — REGNUM Масштабная трудовая миграция и развал украинской промышленности являются следствием «европейской ассоциации» страны, заявил эксперт в области энергетики Валентин Землянский 29 июня в эфире телеканала NewsOne.

«Мы имеем следствие «европейской ассоциации», которая уничтожила украинскую промышленность, оставив людей без работы, и вот теперь следствием этого является экспорт Украиной трудовых ресурсов в европейские страны на низкоквалифицированную работу», — рассказал он.

Землянский добавил, что жителей Украины целенаправленно вытолкнули за пределы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный банк Украины рассказал, что с января по апрель 2020 года объём денежных переводов в страну составил $3,7 млрд, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В целом за 2019 год украинские мигранты официально перевели в страну около $12 млрд.

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