29 июня 2020 | Время чтения 10 мин

Младжан Джорджевич, , 12:02 — REGNUM Спустя неделю после окончания так называемых выборов, результаты которых известны, мы все еще не знаем, какова была явка, поскольку ЦИК Сербии и МиладинК овачевич замучились притягивать за уши столько процентов, сколько им приказал Вучич. Однако мы точно знаем, что бойкот фиктивных выборов народом и сербской оппозицией состоялся, и по всем релевантным показателям в этих выборах приняло участие около 40% граждан, а в Белграде не более 35%. Если из этой суммы мы бы вычли тех, кто под давлением, шантажом, угрозой, «при финансовой поддержке» вышли на избирательный участок, а говорят, что таковых 500 000, а также те 300 000 бюллетеней, как лопатой, заброшенных в последние два часа выборов, мы бы пришли к реальной цифре около 1 200 000 людей, с чьей помощью Александар Вучич управляет Сербией. Так что Миладин может не мучиться с пошивом нового костюма для короля, ведь все мы знаем, что король голый.

Сербия

Бойкот был абсолютно успешным, так как обнажил власть в Сербии, а в ее парламент вошла только одна партия, наследница Коммунистической партии Югославии, Социалистическая партия Сербии, которая у власти с 1944 года, с небольшой паузой с 2000 по 2003 г. Победитель так называемых выборов не партия, а мафиозная организация — Сербская прогрессивная партия, которая и на выборах без участия оппозиции была вынуждена красть, шантажировать и пользоваться характерными криминальными средствами, чтобы достичь заранее заданной цели.

Избирательный порог в 5% не преодолело ни радикально-прогрессивное детище в лице Александра Шапича, который получил столько голосов, сколько было испорченных бюллетеней. Поэтому из-за сниженного избирательного порога с 5% на 3% в ходе избирательного процесса этот отпрыск Вучича не дорос до парламента.

К бойкоту еще в ноябре 2018 г., до всех протестов и Договора с народом Союза за Сербию, первым призвал молодой сербский аналитик Бобан Стоянович, а эту идею приняли и до конца сдержали свое слово лидеры Союза за Сербию и еще несколько движений и партий сербской оппозиции. Бойкот был успешным, потому что отделил зёрна от плевел, и теперь ясно, кто на чьей стороне.

Праведный и непогрешимый судья, народ из-за предательства идеи бойкота выдал красную карточку некоторым многолетним и новым игрокам, поэтому, надеюсь, в следующем политическом сезоне мы больше не увидим Тадича, Живковича, Трифуновича, Милоша Йовановича, Новицу Антича, Радуловича, Велю Илича, Зеленовича, Пауновича…

За другую группу ложных оппозиционеров я благодарен Вучичу: как это ему присуще, он им соврал, собрал для них подписи, а потом их уничтожил. Уж больше-то не будет Чедомиров Йовановичей, Шешелей, «Заветников», «Левиафанов», ПОКСов, двух милых девочек из «1 из 5 миллионов». Кроме них, мне особенно жаль, что детище американского посла Годфри и «Бебы» Поповича, теперь уже трагикомичный УДС, не сумел получить больше 1% голосов, и так с политической сцены, наверное, исчезли всякие Чанаки, Оленики, Джуричи, Джуришичи, Чомичи, Мацуры, Костреши… Но, поскольку Вучич милосердно объявил, что, несмотря на ценз, некоторых из них примет в правительство, сейчас все они надеются на его милость. С Вучичем им и место.

Бойкот разоблачил и отправил на пенсию разных всезнаек и критиканов, для которых, очевидно, самой большой проблемой был Союз за Сербию, а не Вучич: от Србиянки Турайлич, Весны Пешич и Кокана Младеновича до Йово Бакича, Драголюба Бакича, Бранислава Трифуновича и многих других актеров, певцов, музыкантов, деятелей искусства, которые думают, что в политике разбираются лучше, чем в своей профессии.

В день выборов была открыта еще одна группа Вучича-Джукановича, которая, кто знает, в какой раз попыталась взять власть в Демократической партии и сместить Зорана Лутоваца. С этой целью эта группка разделилась на две части, первую из которых составили накаченные, татуированные, бритые «академики без шей», которые не позволяли членам Городского комитета войти в здание белградского театра «Мадлениянум». Толпу этих академиков разогнала одна из храбрейших женщин сербской политической сцены, заместитель председателя Демократической партии, Драгана Ракич, при небольшой поддержке члена Городского комитета, бесстрашного Петра «Пере» Белича из района Калуджерица.

Вторую группу путчистов составляли крестник Мило Джукановича Балша Божович при поддержке «Шуле», «Кены», «Леки», Ерковича, «Шумии», «Чиры», «Мичуна» и остальных. Надеюсь, что мы на них больше не будем смотреть, или хотя бы никто из оппозиции с ними не будет больше серьезно сотрудничать. За их политическую судьбу я не беспокоюсь, поскольку у Вучича для них всегда найдется место.

Раз реалити-шоу теряют популярность, а цирк в парламенте был невозможен, перед выборами необходимо было организовать новый вид забавы для широких народных масс. В этом предприятии Вучичу помогли никому не известные люди, о которых я раньше и не слышал, но мой сын позже показал мне на YouTube, как они рассказывают о нападении инопланетян на человечество.

В первый день на этих протестах водили хоровод, на второй день до обеда проголосовали за смену Вучича, основали «Народную Республику Сербию» и выбрали правительство, а уже к вечеру были в ссоре, подавали в отставку и снимали друг друга с постов.

Когда люди, которые верят во вторжение инопланетян, ушли, появился Срджан Ного, бывший член партии «Двери», с ничуть не менее фантастической историей. Ного, который прославился угрозой своим политическим оппонентам отправить их на виселицу, тоже назначал депутатов, зачитывая их имена по списку, и лишил Вучича позиции президента. Единственное различие между ним и предшествующими демонстрантами заключалось в том, что Ного не водил хоровод.

Будем честны, есть люди, которым эти перформансы понравились и которые думают, что это настоящий способ борьбы против этого мафиозного режима. Один из них — известный сербский журналист Слоба Георгиев, который в ток-шоу «Впечатление недели» раскритиковал телеведущую Олю Бечкович, потому что она не пригласила в эфир Ного. Георгиев воспользовался случаем, чтобы похвалить Ного за то, что тот «собрал больше людей, чем Союз за Сербию». Поэтому я ожидаю, что он будет рад видеть Ного, Мишу Вацича, разных «Левиафанов», «Народные патрули» и летающих йогов на своем новом правом телеканале…

Бойкот был абсолютно успешным, несмотря на медийную демонизацию и огромное давление, которое оказывалось на всех лидеров Союза за Сербию (СзС), а особенно — Драгана Джиласа. Как это описал молодой сербский интеллектуал Душан Л. Миленкович, оппозиция была похожа на избитого человека, который лежит на бетоне в то время, как пятеро людей продолжают его давить и пинать. Так, к давлению на лидеров СзС, чтобы они приняли участие в выборах, несколько раз присоединялись и представители посольств самых сильных западных стран, но народ все это понял и послал ясный и недвусмысленный сигнал, что не желает больше обеспечивать легитимность Александра Вучича и его монтипайтоновских выборов.

Народ и сербская оппозиция бойкотом ясно дали понять, что не признают такой парламент и правительство Сербии, а также их решения, которые касаются национальных интересов. Путем бойкота Вучич лишен легитимности управлять Сербией и представлять ее.

В тот момент, когда я это пишу, Вучич приземлился в Москве, где встречен на исключительно высоком уровне заместителя министра иностранных дел. Его ждут разговоры с президентом Путиным, а то, что разговор не будет легким, в ходе визита в Белград ему передал Сергей Лавров. Очевидно, что в России прочитали игру Вучича и то, что он обещал смягчить позицию Путина и России по вопросу вхождения «Косово» в ООН. И Путин, и Лавров, тем временем, всегда четко выражали уверенность в том, что любое решение должно соответствовать Резолюции 1244 и принято Советом безопасности.

После этого Вучич улетает в Вашингтон на встречу с Трампом. Учитывая то, что в Сербии еще с 3 июня не сформирован новый состав ни парламента, ни правительства, и Вучич никогда не получал никакого полномочия или платформы для переговоров или подписывания чего бы то ни было по вопросу Косово и Метохии, а я надеюсь, что посол Годфри читает газету «Данас» и статьи Цвиетина Миливоевича и сообщил это своему президенту, и им ясно, что все, что сейчас, после бойкота, Вучич подпишет с Тачи или Гренеллом, ни к чему не обязывает сербский народ.

В Сербии на сегодняшний день существует только две проблемы — преступность и вопрос Косово и Метохии. Вучич пришел к власти, обсуждая эти проблемы («воры из желтой Демократической партии» и «предатели из желтой демократической партии»), и до сих пор управляет, опираясь на них. В действительности все это время историей о «борьбе за Космет» он прикрывает свое воровство в Сербии пока, с другой стороны, Запад то же самое его воровство терпит, веря в его обещание «решить вопрос Косово». Бойкот все это сейчас обнажил. Сербия — страна, порабощенная мафией, преступностью и коррупцией.

Сейчас время предпринять новые шаги.

Сербская оппозиция должна объединиться, реорганизоваться и с сегодняшнего дня начать политическое свержение этого антинародного мафиозного режима. Сейчас, наверное, всем понятно и в Сербии, и на международной арене, что сербская оппозиция действует в условиях, которые до сих пор существовали только в Белоруссии и Северной Корее, и что диктатор и мафия не теряют власть на фиктивных, так организованных выборах. Единственный путь решения этого политического кризиса — демократическими средствами заставить власть сделать уступки, похожие на те, что были сделаны в Македонии или Австрии.

Бойкот показал, что Вучич никогда больше не сможет победить в Белграде, поэтому победа в столице должна быть первой следующей стратегической целью. Ситуация, в которой мы оказались, после этих так называемых выборов совершенно не стабильная, поэтому можно скоро ожидать и внеочередных парламентских и президентских выборов. Ко всему этому оппозиция должна быть готова, и у нее должен быть свой ответ.

Для достижения этой цели необходимо объединение всех, кто против этой антицивилизационной власти без создания и вызывания искусственных идеологических разделений. Нам нужны честные люди всех политических направлений, чтобы освободить Сербию. Все герои из Врмцы, Блендии, Ягнило, Дубоны, Ракиты и других небольших мест и сел, которые дали отпор мафии, должны стать носителями перемен и главной силой для этого.

В конце концов, бойкот все же был личным актом каждого из нас. Тем, что большинство людей в Сербии отказалось участвовать в этих фиктивных выборах, защищено достоинство этих людей. Каждый из нас с удовольствием мог смотреть на ухмылку Вучича и искреннюю, ненормальную радость Марко Джурича в ночь выборов без чувства, что он побежден. Следующий шаг — предотвратить дальнейшее унижение тех, кто вынужден участвовать в таких выборах. Только освобождением этих людей будет возможно надавить до лопанья на этот пузырь СНС, который надулся как никогда прежде. Для этого нам не нужно ни ждать, ни просить ничьей помощи. Мы сами решим эту проблему и наконец победим зло.