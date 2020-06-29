Пекин, , 12:06 — REGNUM Решение о введении визовых ограничение в отношении ряда официальных лиц США, как ответ на такие же действия американской стороны, приняли власти Китая. Об этом 29 июня сообщил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Китайская сторона решила ввести визовые ограничения в отношении американских (официальных) лиц, предпринявших неблаговидные действия в вопросе с Гонконгом», — заявил официальный представитель.

Также Лицзянь отметил, что власти КНР не потерпят вмешательство других стран в свои внутренние дела и будут и дальше привержены курсу в отношении Гонконга «одна страна — две системы».

«Усилия американской стороны, пытающейся применить санкции в отношении Китая, обречены на провал», — заключил китайский дипломат.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит визовые санкции в отношении целого ряда представителей КНР за их действия в отношении Гонконга. Также он рассказал, что президент США Дональд Трамп пообещал «наказать должностных лиц Коммунистической партии Китая, ответственных за выхолащивание свобод» специального административного района.