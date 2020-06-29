Тбилиси, , 12:00 — REGNUM Отказ оппозиционных парламентских партий «Европейская Грузия» (ЕГ) и «Единое национальное движение» (ЕНД) на голосовании парламента Грузии поддержать законопроект о выборной реформе идет в разрез с требованиями представителей западных стран. Об этом 29 июня сказал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Они (партии ЕГ и ЕНД, прим. — ИА REGNUM) открыто противостоят нашим международным партнерам, послам. Естественно, на них за это будет возложена весьма большая ответственность», — сказал журналистам Кобахидзе.

Он также выразил уверенность, что все депутаты, поддержавшие законопроект о реформах во втором чтении, сделают это и на третьем. В целом, по мнению Кобахидзе, проведение выборной реформы станет большим шагом на пути демократии.

Напомним, третье чтение по изменению выборного законодательства в парламенте Грузии должно пройти 29 июня.

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