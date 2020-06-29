Москва, , 11:54 — REGNUM Страны Европы пока не собираются открывать границы для граждан России на данном этапе пандемии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT.

«Пока не знаю, когда будут открыты границы (России). Это всё постепенная работа», — сказал министр.

Отвечая на вопрос, что «все граждане РФ едут за границу через Белоруссию», Лавров заявил, что «нельзя запретить людям пользоваться этой возможностью».

Как сообщало ИА REGNUM, пока границы с европейскими странами закрыты, основными туристическими направлениями жителей РФ могут стать Сочи и Крым, считает управляющий партнер организации по защите пассажиров Андрей Лухин.

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