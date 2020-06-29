Киев, , 11:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня конституции, который отмечают в стране 28−29 июня, своим указом присвоил десятки орденов и званий украинским юристам, художникам, строителям, экономистам, артистам и прочим личностям, известным своими достижениями в различных областях жизни общества.

Согласно официальной информации, в целом государственные награды были присвоены более 200 личностям, отличившимся «особыми достижениями для Украины в сферах своей профессиональной деятельности», передает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, что значительную часть награжденных составляют деятели шоу-бизнеса.

Политолог Алексей Голобуцкий, комментируя решение Зеленского, отмечает, что молодой президент страны, которому 42 года, почему-то придерживается ценностей и мировоззрения «совка» (советской эпохи — ред.)

«Теоретически Зеленский должен был просто отсечь наконец-то этот рудимент: сомнительную оценку регалиями «идеологически правильных» общественных деятелей. Потому смысла в этом, кроме собственно обозначения «угодных власти», никакого», — отмечает эксперт.

К сожалению, отмечает политолог, Зеленский так и остался в фарватере «советских» тенденций в сфере культуры Украины.