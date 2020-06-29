Киев, , 11:28 — REGNUM На Украине сегодня, 29 июня, обсуждают, как итоги состоявшегося накануне первого тура выборов президента Польши повлияют на отношения между Киевом и Варшавой, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, политолог Юрий Гаврилечко отмечает, что при примерной разнице в 11% между кандидатами в первом туре, победа любого из двух претендентов будет свидетельством формирования будущего коалиционного правительства.

«А значит, поляки больше будут озабочены внутрипольской ситуацией, и все внешнеполитические вопросы с еще большей силой будут рассматривать сквозь нее», — комментирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что во втором туре президентских выборов в Польше, который должен состояться 12 июля, примут участие действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. По предварительным результатам, за Дуду в первом туре отдали голоса около 41,8% избирателей, за оппозиционера Тшасковского — 30,4%.