Стокгольм, , 11:32 — REGNUM На прошедших выходных (27 и 28 июня) в шведских средствах массовой информации появились сообщения о том, что правительство страны, возглавляемое Социал-демократами, вело переговоры с представителями других партий. Главным вопросом стало обсуждение возможного установления квоты для приема новых беженцев в Швеции. Однако Социал-демократы пошли на переговоры без участия «Зеленых», своих партнеров по правительственной коалиции, что дало повод лидеру «Зеленых» заявить о невозможности сотрудничества с правящей партией. Об этом 29 июня сообщила новостная служба Sveriges Radio.

По данным журналистов, представители «Зеленых» и Социал-демократы были вынуждены организовать встречу по антикризисному реагированию, так как отношения между двумя участниками коалиции стали крайне напряженными из-за противоречий относительно будущей иммиграционной политики Швеции.

Ранее в Миграционном комитете Риксдага прошли обсуждения с участием правящих Социал-демократов и представителей других политических сил, однако «Зеленых» на них не позвали. В свою очередь, лидер «Зеленых» и заместитель премьер-министра Швеции Исабелла Лёвин заявила о возможном выходе из правительства.

«Конечно, мы не можем оставаться в правительстве, где разные партии принимают разные решения. В конце концов, мы являемся партией, сформировавшей правительство, мы заседаем в правительстве вместе, и для того, чтобы политика стала реальностью, необходимо согласие обеих сторон», — заявила Лёвин.