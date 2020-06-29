Москва, , 11:21 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Соколова по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Соколов занимал пост замглавы министерства с 2014 года, он отвечал за информационную безопасность и курировал исполнение национального проекта «Цифровая экономика».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин освободил от должности заместителя министра экономического развития РФ Михаила Растригина, который курировал департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии, департамент государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ, а также департамент развития секторов экономики.