Дамаск, , 11:23 — REGNUM Свыше 40 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие 24 часа. Об этом 29 июня сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, который обнародован на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 43 беженца», — говорится в сообщении и уточняется, что в данное число входит 13 женщин и 22 ребенка.

Также сообщается, что с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» за это же время беженцы в Сирию не возвращались.

При этом уточняется, что общее число вернувшихся из Ливана в Сирию с 18 июля 2018 года на сегодняшний день составляет 186 009 человек, включая 55 941 женщину и 94 591 ребенка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийский журналист Маджид Фахд заявил, что в Сирии из-за нехватки корма закрывается 60% птицефабрик.