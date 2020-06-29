Чебоксары, , 11:14 — REGNUM В Чувашии «критически посмотрят» на структуры министерств и ведомств, а также проанализируют соответствие штатной численности выполняемым задачам и эффективность работы данной структуры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал сегодня, 29 июня, на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев.

В ходе совещания руководитель региона поручил главе своей администрации Вячеславу Борисову и вице-премьеру, министру финансов Михаилу Ноздрякову проанализировать структуру и штатную численность органов исполнительной власти.

«Ещё раз критически посмотреть структуру каждого министерства, а также оценить, насколько соответствует [поставленным задачам] штатная численность или структура того или иного министерства. Самое главное — оценить обеспеченность, насколько эффективен тот личный состав, который определён для того или иного органа власти. И ещё раз критически посмотреть, не осталось ли у нас дублирования функций… Это как раз слабые места, когда ответственность размывается и эффективность теряется», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии «кассовое исполнение на содержание органов госвласти» в 2018 году составило 1 млрд рублей. В том числе 287 млн рублей получила администрация главы Чувашии, из них 105 млн рублей — обеспечение государственных функций. При этом тогда власти заявляли, что в Чувашии — «самые минимальные» «расходы на содержание органов госвласти по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа».

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