Джакарта, , 11:13 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил министрам ускорить социальные выплаты, сообщает Antara.

«Ускорьте выплаты министерств. Опять же, не считайте это нормальным. Ускоряйте, если есть препятствия, издайте распоряжение», — заявил глава государства.

Президент также привел в пример бюджет сектора здравоохранения, который составляет 75 трлн рупий, но объем выплат по-прежнему ниже 2%.

Джоко Видодо распорядился о немедленной выплате пособий врачам, и медицинскому персоналу.

Известно, что президент также поручил немедленно обеспечить выделение средств для микро, малых и средних предприятий, крупного бизнеса, банковского сектора и обрабатывающей промышленности.

«Тяжелая работа в такой атмосфере очень необходима. Скорость в такой атмосфере очень необходима», — подчеркнул глава государства, напоминая о кризисе, связанном с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал кабинет министров изменить своё отношение.

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