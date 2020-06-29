Киев, , 11:17 — REGNUM В июле Киев ожидает официальное заключение Венецианской комиссии по законопроекту о всеукраинском референдуме, который уже принят Радой в первом чтении, заявил первый заместитель главы парламента Украины Руслан Стефанчук в интервью «Радио Свобода».

Один из руководителей Рады считает, что перспективы принятия законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум являются «чрезвычайно высокими».

«Я думаю, что после того, как мы получим заключение Венецианской комиссии… мы тоже не будем спешить. Нам ни к какой дате (успеть) не требуется… Важно качество этого законопроекта, и поэтому мы собираем еще очередную рабочую группу, чтобы учесть те замечания, которые нам сделали другие международные организации», — добавил Стефанчук.

Он также отметил, что Киев в рамках работы над документом проводит консультации с чиновниками из Швейцарии, «поскольку именно в этой стране проводят наибольшее количество референдумов».

Первый вице-спикер также подчеркнул, что в законопроект заложили «предохранитель», согласно которому на референдум не могут выноситься вопросы, касающиеся территориальной целостности Украины.

«Мы эту формулу трактировали так, что только вопросы расширения территории Украины могут быть вопросом всеукраинского референдума», — добавил Стефанчук.

За счет чего территория Украины в ближайшее время может расширяться, один из руководителей Рады пояснять не стал.

ИА REGNUM напоминает, что 18 июня Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный на рассмотрение парламента президентом Владимиром Зеленским. Вместе с тем Рада обратила внимание на необходимость доработки документа ко второму чтению.