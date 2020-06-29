Красноярск, , 11:11 — REGNUM Коллективу прокуратуры Красноярского края 29 июня представили нового прокурора региона Романа Тютюника.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, руководителя ведомства представил замгенпрокурора РФ Николай Шишкин. С официальным вступлением в должность Тютюника поздравил красноярский губернатор Александр Усс.

«Наряду с задачами, которые стоят перед каждым субъектом нашей страны, у нашего края своя специфика, требующая особого прокурорского контроля. Речь идёт о наведении порядка в лесной отрасли, охране окружающей среды, развитии Арктики», — подчеркнул Усс.

Справка: Роман Тютюник родился 24 сентября 1977 года в Тюменской области. В органах прокуратуры служит с 1999 года. С 2005 по 2008 год возглавлял прокуратуру города Тобольска. С декабря 2008 года являлся заместителем прокурора Тюменской области. В феврале 2017 года был назначен первым зампрокурора Тюменской области. В октябре 2018 года Тютюника назначили на должность прокурора Калмыки.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года депутаты Заксобрания Красноярского края согласовали кандидатуру Романа Тютюника на пост нового прокурора региона.

Читайте также: Депутаты в Красноярске утвердили нового прокурора края

Ранее прокурором Красноярского края был Михаил Савчин. В феврале 2020 года он ушёл в отставку с этой должности.

Читайте также: Назначен и. о. прокурора Красноярского края