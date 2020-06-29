Кампала, , 10:44 — REGNUM Лидер оппозиции в парламенте Уганды Бетти Аол Окан обвинила президента страны Йовери Мусевени в пренебрежении приоритетами и проблемами, которые волнуют простых жителей Уганды во время пандемии. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление Окан в парламенте.

Комментируя обращение президента к нации от 4 июня и бюджет на 2020 — 2021 гг, Окан заявила, что правительство не смогло согласовать бюджетные траты в соответствии с потребностями и приоритетами угандийцев.

«В настоящее время угандийцы страдают от голода, растущей нищеты, у них нет никакой надежды на получение заработка, поскольку многие из них не имеют работы, правительство не справляется с распределением продовольствия, не выполняет обещания, что повергает жителей в беспокойство и отчаяние. Поскольку президент не удовлетворяет нужды ни одного из них, какое государство он себе представляет, обращаясь к нации?» — заявила Окан.

«Наша страна имеет потенциал на 100% обеспечивать нас продовольствием и экспортировать излишки, если мы сосредоточим ресурсы там, где они больше всего нужны. Более 75% населения живет за счет сельского хозяйства, и мы выделяем сектору лишь 2,19% национального бюджета, эквивалентного 1,3 триллионам угандийских шиллингов (348,1 миллионов долларов США)», — сказала Окан.

В бюджете 2020/2021 года министерству труда и транспорта было выделено 5,8 трлн угандийских шиллингов (1,5 миллиардов долларов США), расходы на безопасность заняли второе место, составив 4,5 трлн угандийских шиллингов (1,2 миллиардов долларов США), а на здравоохранение было выделено 2,7 трлн угандийских шиллингов (723 миллиона долларов США).

Окан заявила, что меры, объявленные президентом Мусевени в его послании «О положении в стране», не предлагают долгосрочного решения проблемы, нанесенной экономике пандемией коронавируса.

Президент Мусевени объявил о ряде мер, направленных на спасение экономики страны от последствий пандемии коронавируса. Эксперты, однако, утверждали, что выдвинутые меры, включая отсрочку уплаты налогов, пересмотр условий платежей по кредитам, принесут пользу только представителям крупного бизнеса, а не малых и неформальных предприятий, которые пострадали больше всего.