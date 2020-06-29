29 июня 2020 | Время чтения 10 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 22 – 28 июня 2020 года стали: папа Франциск молится за Сирию, Йемен и Украину; католические и англиканские епископы просят Лондон выступить против Израиля; главный раввин Ирана не хочет «религиозной войны»; Трампа критикуют за медлительность в введении санкций; Конференция католического епископа России призывает голосовать на референдуме по поправкам к Конституции.

Станислав Стремидловский, , 10:40 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск анонсировал грядущую IV конференцию Европейского союза и ООН, целью которой является поддержка будущего Сирии и всего ближневосточного региона, передает Vatican News (Ватикан). «Помолимся об этой важной встрече, дабы она могла облегчить драматическое положение сирийского народа и его соседей, особенно Ливана, в контексте серьезного социально-политического и экономического кризиса, обострившегося в результате пандемии», — призвал понтифик. С горечью отметив, что жертвами этой гуманитарной катастрофы наряду со взрослыми становятся многие голодающие дети, Франциск призвал политических лидеров к скорейшему заключению мира. Также прозвучал призыв к молитве о жителях Йемена, прежде всего «о детях, страдающих от тяжелейшего гуманитарного кризиса». В конце своего обращения папа вознес молитвы о пострадавших от сильных наводнений в западных регионах Украины: «Да не останутся они без утешения Господа и помощи братьев», — заключил он.

Совет безопасности ООН раскололся в отношении заявленной Израилем на 1 июля аннексии части палестинских территорий, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). На онлайн-заседании СБ генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что такой шаг Израиля будет представлять собой «очень серьезное нарушение международного права» и подорвет «перспективу решения о создании двух государств и возможность возобновления переговоров». С ним согласны подписавшие соответствующую декларацию такие страны, как Франция, Великобритания, Германия, Бельгия, Эстония, Норвегия и Ирландия. Для генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абул Гейта аннексия «разрушит любую перспективу мира» и «создаст серьезную угрозу региональной стабильности». Сторону Израиля приняли американцы. По словам государственного секретаря США Майка Помпео, решение принимать израильтянам. Вместе с тем Помпео призвал поговорить «со всеми странами региона о том, как управлять этим процессом». Надо сказать, отмечает издание, что план аннексии, представленный правительством Нетаньяху, тесно связан с мирным проектом, разработанным Вашингтоном. Израиль, похоже, намерен двигаться вперед. «Никакая палестинская пропаганда не изменит наличие прочной и неоспоримой связи между еврейским народом и нашей исторической родиной», — подчеркнул посол Израиля в ООН Дани Данон.

Католические и англиканские епископы обратились к правительству Великобритании с просьбой выступить против аннексии израильтянами Западного берега, которая должна начаться 1 июля, информирует The Tablet (Лондон, Великобритания). Католический епископ Клифтона Деклан Ланг, возглавляющий координационную группу по Святой земле, и англиканский епископ Саутуорка Кристофер Чессун выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что аннексия «принесет лишь больше конфликтов, страданий и расколов». Оба епископа подчеркнули, что, по их мнению, правительство Великобритании «обязано действовать и сделать все возможное, чтобы отговорить правительство Израиля от аннексии Западного берега».

Главный раввин Ирана Йегуда Гарами отрицает наличие «религиозной войны» между Ираном и Израилем, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Для раввина сионизм и иудаизм переплетены, но есть между ними и большая разница. Конфликт носит политический характер и «не имеет ничего общего с религией». Как отмечает Гарами, иудаизм — это религия, которой 3300 лет, в то время как сионизм — национальное и политическое движение, которому всего 100 лет. Государство Израиль как страна «не имеет ничего общего с религией вообще и с иудаизмом в частности». Пандемия коронавируса и международные санкции против Ирана оказали серьезное воздействие на экономику Ирана, в равной степени затронув еврейскую общину, которая в основном принадлежит среднему классу, говорит раввин. Большинство евреев в Иране являются владельцами бизнеса, они «действительно чувствуют давление». Тем не менее, по словам Гарами, отношения с мусульманами хорошие. «Мусульмане очень уважают нас, евреев, живущих в Иране, — объясняет он. — Конечно, мы иногда сталкиваемся с антисемитами, но такое бывает везде. Большинство иранцев уважают нас и живут с нами в мире. Важно то, что в Иране нет организованных нападений на евреев».

Турецкая авиация нанесла удар по иракскому городу Заху, который является родиной халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Анкара утверждает, что она хотела уничтожить базы Рабочей партии Курдистана на иракской территории. Заху, где сегодня проживают менее 200 тысячами человек, населен преимущественно курдами и халдейскими христианами. «Ситуация напряженная и запутанная, — поясняет патриарх Сако. — Поговаривают о пяти погибших мирных жителях, а также о многих беженцах. Неизвестно, чего хочет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А иракское правительство не может позволить себе оказаться перед возможной войной с Турцией. Нам приходится сталкиваться со все более серьезными проблемами, одна следует за другой, они раскручиваются по спирали, которая давит на людей, склоняющихся под тяжестью усталости и беспокойств». Турецкие авианалеты на провинцию Дахук, где находится город Заху, вызвали лишь словесную реакцию МИД Ирака, который заклеймил их как нарушение суверенитета страны. Действия Анкары в духе сирийского и ливийского сценария подтверждают экспоненциальный рост военно-геополитической активности Турции, которая в последние годы стала существенным элементом конфликтов, продолжающих волновать весь Ближний Восток.

Американская комиссия по международной религиозной свободе (USCIRF) призвала Анкару прекратить бомбить северный Ирак и вести боевые действия в Сирии, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Об этом говорится в заявлении председателя USCIRF Гейла Манчина. По его словам, турецкие авиаудары «особенно угрожают сотням и так травмированных езидов, которые пытаются вернуться в Синджар, а также другим мирным людям в северном Ираке, ни один из которых не заслуживает того, чтобы подвергаться опасности со стороны союзника по НАТО». Анкара утверждает, что ее операции направлены против курдских повстанцев, в частности членов Рабочей партии Курдистана. Однако USCIRF не согласна с этим утверждением. «Операции Турции в Ираке и северо-восточной Сирии ясно показывают, что региональные амбиции, а не обеспечение внутренней безопасности страны, движут ее действиями сегодня, однако Анкара не может позволить себе делать такое безнаказанно, — заявил вице-председатель USCIRF Тони Перкинс. — Мы призываем Белый дом использовать все дипломатические и экономические рычаги для защиты уязвимых религиозных меньшинств в северном Ираке и северо-восточной Сирии от неизбирательных военных операций Турции».

За турецкой активностью стоит желание Эрдогана продлить свое правление, утверждает La Croix (Париж, Франция). В последнее время агрессивная активность Турции позволила ей набрать очки в Ливии и Средиземноморье, укрепив свой статус региональной державы, утверждает издание. По мнению экспертов, эти «международные успехи» нацелены прежде всего на консолидацию власти президента Эрдогана в ситуации сильной «хрупкости» внутри страны.

Член американской комиссии по международной религиозной свободе (USCIRF) Нури Туркел разочарован тем, что «США до сих пор не ввели санкции против китайских чиновников, ответственных за массовые задержания уйгуров и других мусульман», сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). По его словам, нет «никакого оправдания» медлительности в этом вопросе со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Напомним, что 17 июня Трамп подписал закон, который устанавливает финансовые и визовые санкции в отношении лиц, причастных к репрессиям против уйгуров в китайском Синьцзяне. Туркел, назначенный в USCIRF по представлению спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявил, что злоупотребления Пекина отрицать невозможно. Ранее президент объяснял задержки с введением персональных санкций против китайских чиновников тем, что с Пекином «мы были в середине крупной торговой сделки».

Католическая церковь в США может стать творческой преобразующей силой расовых отношений в стране, полагает Crux (Денвер, США). Так считают два чернокожих католика — декан Юридической школы Бостонского колледжа Винсент Ружо и профессор права Чикагского университета Гершелла Коньерс. Оба ученых вспомнили личный опыт сталкивания с расизмом в Церкви. Так, сестру Ружо отказался крестить приходской священник, Коньерс от собственного пастора слышала, что «черные дети необразованные». По словам декана, Католическая церковь в США, возможно, слишком преуспела в ассимиляции европейских иммигрантов, что создало культуру, в которой многие американские католики были озабочены тем, чтобы стать американцами в большей степени, чем тем, чтобы стать больше католиками. В результате ключевые католические учения, которые противоречили расистским взглядам в XIX и первой половине XX веков, были проигнорированы. Американские католики часто сопротивляются тому, что такие вещи, как африканский танец или бразильская музыка, могут быть частью «нормального» опыта Церкви. Белый европейский идеал, отмечает Ружо, царит в католическом сообществе. Впрочем, оба ученых оптимистично смотрят на перспективы обновления Католической церкви. Католическое социальное учение с его «интеллектуальным весом» и «моральными ценностями» может помочь американской нации справиться с расизмом.

Президент Черногории Мило Джуканович подверг резкой критике протесты Сербской православной церкви против нового закона о свободе вероисповедания, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Церковь хочет править Черногорией и сделать ее «средневековым государством», сказал Джуканович в интервью хорватскому телеканалу HRT. Кроме того, «вне всякого сомнения», говорит президент, что «Сербская православная церковь является инструментом в руках великодержавного сербского национализма». Церковь недавно организовала несколько демонстраций против закона о свободе вероисповедания, принятого черногорским парламентом в декабре прошлого года, который должен вынудить ее сдать отказаться от части своих зданий и земли. Сербский патриархат заявляет о нарушениях конституции и международного права. Джуканович защищает спорный закон. Большинство из примерно 650 тысяч граждан Черногории являются членами Сербской православной церкви. С нем пытается конкурировать автономная Черногорская православная церковь, которую не признают Белград и мировое православие, но поддерживает Подгорица.

«Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия) публикует обращение архиепископа Паоло Пецци, митрополита архиепархии Божией Матери в Москве и председателя Конференции католического епископата России, по случаю общероссийского голосования по поправкам к Конституции России: «Дорогие братья и сестры! 1 июля 2020 года в жизни российского общества произойдет важное событие — общероссийское голосование по поправкам к Конституции России. Церковь призывает верующих вносить свой вклад в общественное благо в духе правды, справедливости, солидарности и свободы. Катехизис Католической церкви говорит о том, что служение общему благу требует от граждан исполнения их функции в жизни политического сообщества (2239−2240). Призываю всех верующих католиков — граждан Российской Федерации исполнить 1 июля свой гражданский долг и проголосовать в этот день или один из предшествующих ему, согласно тому, что каждому из вас подсказывает совесть».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».