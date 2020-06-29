Минск, , 10:40 — REGNUM В течение 20 лет Александр Лукашенко последовательно выступает как союзник российских нефти, газа и кредитов, но не российского государства и не российского народа, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 июня, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя высказывания президента Белоруссии.

Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что «в сложившейся геополитической обстановке Белоруссия осталась единственным союзником России».

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« Всякий раз, когда Александр Лукашенко остается один на один со своим народом, он вспоминает о России. К нынешним президентским выборам он подходит в одиночестве. Никаких бонусов из западного сектора развития он извлечь не смог, поддержку Запада он не получит, а может дойти и до санкций. При этом на российском направлении он за последние два года приложил максимум усилий к тому, чтобы разрушить даже те зачатки отношений, которые существовали.