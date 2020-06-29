Кишинёв, , 10:46 — REGNUM Власти Молдавии приняли решение о возобновлении официальных переговоров с Россией о получении кредита на сумму в €200 млн. Об этом 29 июня сообщил на брифинге молдавский президент Игорь Додон.

«Мы решили возобновить переговоры с РФ по получению кредита в 200 миллионов евро, которые будут направлены на поддержку молдавской экономики», — заявил он.

Также Додон рассказал, что на нынешней неделе будет начата процедура возобновления переговоров, в которую входит привлечение комиссий парламентов, подписание указа президентом о таком возобновлении и проведение соответствующих правительственных процедур.

Кроме этого, президент Молдавии отметил, что данный кредит будет направлен на дорожное строительство, развитие инфраструктуры и поддержку экономических агентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 мая молдавский Конституционный суд признал несоответствующим основному закону страны соглашение о получении Молдавией кредита от России на сумму в €200 млн.