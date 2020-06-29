Петропавловск-Камчатский, , 10:45 — REGNUM Количество претендентов на пост губернатора Камчатского края достигло 15 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

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29 июня документы подали представитель партии «Демократическая партия России» Вячеслав Бушелев и самовыдвиженец Анатолий Цыпков. Также днём ранее документы о выдвижении подали Одилжон Азизов от партии «Российский общенародный Союз», Максим Близнюков от «Партии Роста». Самовыдвиженцем, но при поддержке «Единой России» идёт на выборы врио главы региона Владимир Солодов. Своих представителей выдвигают другие политические партии, также претендуют самовыдвиженцы — общественники.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2020 года на Камчатке пройдут досрочные выборы губернатора.