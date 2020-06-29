Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM Летом 2020 года Законодательное собрание Свердловской области не станет уходить на каникулы. Об этом сообщил один из депутатов.

Как передаёт «ЕАН», заксобрание планирует провести пленарные заседание как в июле, так и в начале августа 2020 года. Дело в том, что в мае 2020 года заседаний не было из-за коронавируса.

«Поэтому возмещаем, продолжаем работу», — уточнил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у помощника свердловского депутата Вячеслава Вегнера прокололи колёса автомобиля. С чем связан инцидент, сам парламентарий не знает.

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