Москва, , 10:46 — REGNUM Электронное голосование по поправкам в Конституцию, проходящее в двух регионах — Москве и Нижнем Новгороде — бьет все рекорды. Явка с первых же дней была очень высокой и быстро перевалила отметку в 50 процентов, а к вечеру 28 июня превысила 80 процентов. Перед началом голосования электронная система неоднократно тестировалась и доказала свою надежность. И вот теперь ее проверили, что называется, в боевых условиях, во время голосования. Неизвестные хакеры попытались атаковать серверы голосования, но вовремя были обнаружены и нейтрализованы, благодаря использованию блокчен-технологии, которая существенно увеличивает надежность киберсистем.

«Представьте, что введенная гражданами информация не хранится на одном сервере. Она располагается на разных «складах» в зашифрованном виде. Засекречена даже последовательность блоков данных. Наблюдатели видят как люди голосуют, но их данные тут же шифруются. Система отслеживает даже малейшие попытки изменений. Внести их можно, если иметь контроль над большим числом «складов» информации, но такая ситуация нереальна», — объяснил суть защиты данных голосования кандидат экономических наук, президент аналитического агентства «БизнесДром», член экспертного совета Государственной̆ думы по цифровой̆ экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков.

Система электронного голосования призвана сократить наплыв участников на избирательные участки, поскольку скопление народа в условиях пандемии коронавируса является нежелательным. Вместо очного голосования москвичи и нижегородцы могли просто зарегистрироваться на официальном сайте Общероссийского голосования 2020og.ru и заполнить на нем форму электронного бюллетеня.

Эксперты убеждены, что технология блокчейна, которую используют для электронного голосования, обеспечивает тайну и анонимность голосования. И избиратель может быть уверен в том, что все его права будут соблюдены. Так произошло и в этот раз. Несмотря на попытку атаки, голосование прошло в штатном режиме и не прерывалось, заверил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«Это вечная война щита с мечом. Взломать систему нельзя, но можно попытаться перегрузить ее запросами электронных программ-ботов, в надежде, что она не справится. Но в данном случае автоматизированная служба безопасности системы заметила подобные обращения и отсекла сервера, с которых шла атака. Специалисты будут выявлять все новые угрозы и оперативно их устранять. На голосование эти попытки навредить не повлияют», — заявил Арсений Поярков.