Тбилиси, , 10:20 — REGNUM Участие оппозиции в голосовании в парламенте Грузии для принятия законопроекта о выборной реформе в третьем чтении, запланированном на 29 июня, не обязательно. Об этом журналистам рассказал лидер партии «Лело для Грузии» и крупнейший грузинский банкир Мамука Хазарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Парламентские оппозиционные партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» отказываются участвовать в голосовании по реформе, проведения которой они долгое время добивались от правящей партии «Грузинская мечта». Поводом для этого стало то, что подозреваемый в незаконном ношении оружия совладелец телеканала «Мтавари архи» Георгий Руруа содержится под арестом.

«Будет ли присутствовать парламентская оппозиция, они должны решать сами, у «Грузинской мечты» и независимых депутатов достаточно голосов, чтобы законопроект был принят», — отметил Хазарадзе.

Он выразил надежду, что законопроект будет принят, и это станет шагом в направлении по пути «большей демократии» и равноправия на выборах.

Стоит отметить, что во втором чтении законопроект о выборной реформе был принят без участия «Европейской Грузии» и «Единого национального движения». При необходимых 113 голосах было набрано 115.

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