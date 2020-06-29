Джакарта, , 10:12 — REGNUM Председатель партии справедливости и процветания в парламенте Индонезии Джазули Джувайни решительно осудил план Израиля по аннексии территории Палестины, сообщает Sindonews.

«Попытки аннексии в разгар пандемии, когда условия палестинского народа очень тревожны, явно бесчеловечные действия. Израиль уже в который раз демонстрирует жестокое обращение», — заявил Джазули Джувайни.

Член комиссии палаты представителей Индонезии полностью поддерживает позицию министра иностранных дел страны Ретно Марсуди, которая решительно отвергла план Израиля и выступила против него на открытой сессии Совета Безопасности ООН 24 июня 2020 года.

«Нация и государство Индонезии всегда были на палестинской стороне в любое время. Пока Палестина все еще сталкивается с несправедливостью, нарушением прав человека и плохой гуманитарной ситуацией из-за варварских действий Израиля на протяжении десятилетий», — отметил председатель партии справедливости и процветания Индонезии.

«Недостаточно критиковать, недостаточно резолюций, странам мира необходимо предпринять конкретные шаги против высокомерия Израиля. В этом деле на карту поставлен авторитет мировых организаций, таких как Организация Объединенных Наций», — заключил Джазули Джувайни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди раскрыла ряд причин, по которым международное сообщество должно отклонить план Израиля по аннексии палестинской территории.

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