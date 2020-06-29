Майкоп, , 10:45 — REGNUM Руководитель следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Адыгее Александр Глущенко вышел на пенсию. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен его заместитель Альберт Абрамян, сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе управления.

Напомним, генерал-майор юстиции Александр Глущенко был назначен руководителем СУ СК РФ по Адыгее в мае 2013 года. В органах Следственного комитета он служил с января 2008 года, в том числе занимал должности заместителя руководителя главного следственного управления СК при прокуратуре РФ по Южному федеральному округу и замруководителя главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Альберт Абрамян с 1993 года работал в органах прокуратуры, проходил службу в Красноярском крае, Хакасии и Адыгее. В январе 2011 года был назначен заместителем руководителя СУ СК РФ по Адыгее. Награжден нагрудным знаком и медалью «За безупречную службу».