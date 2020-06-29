Найроби, , 10:15 — REGNUM Руководство Национального парка Найроби в Кении опровергло сообщения о том, что внутри парка началось строительство автомагистрали. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Кенийской службы охраны дикой природы (KWS).

В соответствии с заявлением, из карьера в парке началась добыча гравия, который будет использоваться для улучшения дороги, соединяющей штаб-квартиру KWS с ее центральным офисом внутри парка.

После завершения работ подрядчик восстановит карьер в соответствии с экологическим планом, который был утвержден до начала работ, добавили в KWS.

Национальный парк Найроби расположен всего в 7 км от центра столицы Кении и описывается службой охраны дикой природы в Кении как «единственная охраняемая территория в мире, находящаяся недалеко от столицы».

Фотографии львов, лежащих у недавно выкопанных карьеров, вызвали подозрения общественности в соцсетях о том, что в парке началось масштабное строительство дороги.

Сторонники охраны природы в Кении в прошлом обвиняли правительство в игнорировании экологических проблем. В настоящее время в Кении строится автомагистраль, соединяющая Восточный и Западный Найроби, и правительству пришлось пересмотреть проект, поскольку первоначально оно планировало использовать участок земли из парка Ухуру в центре города.