* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Несколько военнослужащих США погибли в Афганистане из-за того, что афганским боевикам предложили награду за убийство американцев. Предложение якобы исходило от России, сообщает 28 июня газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в администрации США.

Издание отмечает, что спецслужбы США пришли к выводу о попытках России договориться с представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после допросов взятых в плен боевиков. При этом пока неизвестно, сколько именно военных из США или других стран коалиции могли быть убиты или атакованы «в рамках этой программы».

Разведка передала полученные сведения в Вашингтон, в марте в Белом доме эта информация обсуждалась в рамках закрытой встречи. Утверждается, что представители администрации США предлагали ответить России введением санкций или выражением недовольства по дипломатическим каналам.

Ранее утверждение о том, что одно из подразделений российской военной разведки побуждало афганских боевиков к нападениям на американских военных, появилось в газете The New York Times. Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России эту публикацию назвали недостоверным пропагандистским вбросом.

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