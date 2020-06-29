Токио, , 09:41 — REGNUM Крайне важно сохранить ныне существующую структуру Группы семи (G7). Такое мнение сегодня, 29 июня, на пресс-конференции высказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, комментируя предложение президента США Дональда Трампа расширить число участников саммита G7 в 2020 году, пригласив на него лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

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Он подчеркнул, что США в качестве организаторов этой встречи должны согласовать окончательную форму её проведения.

«Но мы считаем крайне важным поддерживать сегодняшнюю структуру «семёрки», — отметил Суга.

Что касается официально выраженного Японией несогласия с намерением властей США пригласить на саммит G7 президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, то генсек японского правительства предпочёл «воздержаться от комментариев по поводу текущих дипломатических обменов».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах президента США Дональда Трампа пригласить для участия в саммите G7 Южную Корею, Австралию, Индию и Россию. Как пояснил сам американский лидер, текущий формат G7 устарел и должен расшириться новыми участниками.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семёрки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право». Трюдо считает, что для взаимодействия с Россией хватит формата G20.

Добавим, что планировавшийся на конце июня саммит Группы семи (G7) власти США решили отложить на сентябрь.

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