Москва, , 09:38 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия») просит главу Роспотребнадзора Анну Попову и главу Минтранса Евгения Дитриха обязать аэропорты соблюдать масочный режим и дистанцирование в российских аэропортах, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

«Я прошу Минтранс совместно с Роспотребнадзором провести работу с руководством аэропортов для соблюдения там всех необходимых рекомендаций. Иначе при таком подходе вторая волна пандемии может начаться уже через пару недель, а не осенью, как ожидают некоторые эксперты. Причем под удар ставятся регионы, где вести борьбу с пандемией финансово и организационно гораздо сложнее», — отметила Костенко.

Поводом для обращения послужил личный опыт парламентария, Костенко побывала в терминале «В» в «Шереметьево», где столкнулась с массовыми нарушениями ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.