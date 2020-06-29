Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM Почти треть петербургских избирателей уже отдали свои голоса по вопросу о поправках к Конституции за время досрочного голосования. Об этом сообщает Центризбирком.

По состоянию на 28 июня участие в плебисците в Северной столице приняли 1 млн 112 тыс. 458 человек. Это около 28% от числа зарегистрированных в городе избирателей.

Цифра соотносится с общероссийскими результатами — к 28 июня по стране проголосовал почти 31 млн человек.

Петербургский результат при этом в количественном выражении находится позади Московской области, Башкирии, Татарии и Краснодарского края — там проголосовало больше избирателей. Однако Петербург условно «опередил» Москву на несколько тысяч человек — в статистику не включены данные электронного голосования, которое в этом году проводится в Москве и Нижегородской области.

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