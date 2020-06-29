Салехард, , 09:35 — REGNUM На Ямале ко второй половине дня 28 июня по поправкам в Конституцию России выразили своё мнение 45,91% избирателей. Об этом сообщает избирком ЯНАО.

Активнее всего оказались избиратели Ямальского района, где уже проголосовали 73,4% от общего числа избирателей, в Тазовском районе — 71,93%, в Красноселькупском — 62,14%, в Шурышкарском — 59,21%.

Среди городов автономного округа активность проявили жители Ноябрьска. Там проголосовали 41,68% от общего числа избирателей, в Салехарде — 39,56%, в Новом Уренгое — 37,11%.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и завершится 1 июля 2020 года.