Москва, , 09:34 — REGNUM Руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков заявил, что безопасности расположенных на Украине и в Грузии американских биолабораторий вызывает обеспокоенность.

По его словам, ситуация, в которой оказался весь мир, высветила другую проблему — размещение на территории ряда стран, которые граничат с СНГ, биолабораторий, принадлежащих чаще всего зарубежным ведомствам и фондам.

«Особую озабоченность вызывает безопасность американских биолабораторий на Украине и в Грузии с учетом проблем государственного управления в этих странах», — сказал он в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Украины подтвердил, что американские военные построили на территории страны восемь биологических лабораторий, которые занимаются вопросами, связанными с созданием бактериологического оружия.

В свою очередь глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук направил официальный депутатский запрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, главе минздрава Максиму Степанову и министру обороны Андрею Тарану с требованием ответить на вопросы, связанные с деятельностью на территории Украины американских биолабораторий. Публичной реакции правительства Украины на этот запрос не последовало.

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