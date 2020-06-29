Новосибирск, , 09:29 — REGNUM В Новосибирской области активно проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Уже проголосовало более 360 тысяч новосибирцев. Почти 46 тысяч человек проголосовали на выездных избирательных участках. Голосование проходит безопасно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Новосибирцы могут безопасно проголосовать по изменениям в Конституцию России до дня голосования Правительство Новосибирской области

«С 25 по 30 июня в нашем регионе организована процедура голосования до дня голосования. Это очень удобно, поскольку у каждого избирателя есть возможность выбрать любое удобное время и способ, чтобы отдать свой голос, — отметила председатель избирательной комиссии области Ольга Благо. — Кроме того, процесс голосования в течение нескольких дней позволит исключить одномоментное нахождение 1 июля на избирательных участках большого числа граждан и риска распространения коронавирусной инфекции».

Уточняется, что все желающие члены новосибирских избиркомов, задействованные в работе на общероссийском голосовании, протестированы на коронавирус. Они оснащены всеми средства индивидуальной защиты. Также СИЗы выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям — в случае их отсутствия. На входе в помещение для голосования организован температурный контроль. Для дезинфекции контактных поверхностей комиссии обеспечены антисептиками, у входа в помещение размещен дезинфекционный коврик, на полу линии разметки для соблюдения дистанции участниками голосования.

По данным областного избиркома, за первые три дня проголосовали 365 584 избирателя — 17% от общего количества избирателей Новосибирской области.

Участие в голосовании до дня голосования принимают известные новосибирцы.

«Я пришёл на избирательный участок с чувством исполнить свой гражданский долг и призываю каждого прийти и проголосовать, — прокомментировал солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Карен Мовсесян. — Поправки в Конституцию назревали очень давно, особенно в таких важнейших пунктах, как федеральные территории, как институт защиты семьи и брака, защита животных, гарантированная индексация пенсий, МРОТа. Много из этого предусмотрено в действующих и уже зарекомендовавших себя законов, и то, что это будет закреплено Конституцией, является гарантией исполнения».

Главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов отметил, что для него, как для доктора, наиболее важны те поправки, которые обозначают социальный пакет.

«Их много. И прежде всего, это изменения в гарантии получения социального пакета наших граждан, пенсионеров. Много изменений и в здравоохранении. Второй важнейший момент — я двумя руками голосую за пункты о суверенитете нашей страны, о неделимости территории, — подчеркнул Юданов. — И сегодня у нас год святой, святой своей памятью — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И то, что в Конституции появилась фраза о том, что Российская Федерация чтит память своих защитников, очень важно. За все это, я думаю, наши земляки должны сегодня проголосовать».