Кампала, , 09:29 — REGNUM Угандийский поп-исполнитель, ставший оппозиционным депутатом, Роберт Кьягуланьи, известный под псевдонимом Бобби Вайн, заявил, что будет проводить предвыборные митинги, несмотря на запрет избирательной комиссии страны. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление Кьягуланьи журналистам в столице страны, Кампале.

По словам Кьягуланьи, президент страны Йовери Мусевени использовал пандемию коронавируса в качестве предлога, чтобы помешать лидерам оппозиции агитировать избирателей.

Он добавил, что причина, приведенная для запрета на митинги, не является подлинной: «ни один угандиец не должен обманываться, полагая, что Мусевени делает это для безопасности угандийцев. Мусевени боится людей».

Выборы президента должны состояться в Уганде в январе 2021 года. Напомним, что в Избирательной комиссии Уганды ввели запрет на массовые предвыборные митинги для защиты избирателей от заражения коронавирусом. Кандидатов призвали вести свои предвыборные кампании через средства массовой информации.

Кьягуланьи подчеркнул, что правительство использует пандемию для того, чтобы препятствовать свободному и справедливому избирательному процессу, добавив, что оппозиция теперь находится в еще более невыгодном положении, поскольку радио является лучшим способом общения с избирателями, а большинство частных радиостанций при этом принадлежит политикам правящей партии.

Президент Мусевени, который отбывает свой пятый срок президентских полномочий, имеет право на переизбрание на новый срок, однако он до сих пор не объявил, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах.

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