Тбилиси, , 09:26 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий «Единое национальное движение» (ЕНД) и «Европейская Грузия» (ЕГ) отказались 29 июня принять участие в голосовании в парламенте Грузии по поправкам к Конституции по выборной реформе. Об этом они рассказали журналистам, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Законопроект о реформе ранее был принят в парламенте в двух чтениях, сегодня предстоит проголосовать в последнем, третьем, чтении. Лидеры обеих партий заявили, что не будут голосовать, пока не освободят из-под ареста совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Его обвиняют в незаконном хранении оружия, но в оппозиции арестованного назвали «политзаключенным».

"Если Георгия Руруа освободят и обе части соглашения от 8 марта будут полностью выполнены, то, мы примем участие, если это соглашение не будет выполнено, то мы, естественно, участие не примем», — заявил один из лидеров ЕГ Серги Капанадзе.

«Если власти намерены вступить в избирательный процесс, имея политзаключенного, это означает, что вполне возможно возобновление политического преследования», — объяснил свою позицию председатель парламентской фракции ЕНД Роман Гоциридзе.

Он добавил, что требование освободить Руруа якобы исходит от «всех оппозиционных партий» и представителей дружественных стран.

Стоит отметить, что ранее посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, который был посредником при подписании соглашения от 8 марта, заявил, что там ничего не говорилось о Руруа. Он также призвал оппозиционные партии принять участие в третьем чтении законопроекта о выборной реформе.

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