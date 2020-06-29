Махачкала, , 09:20 — REGNUM Мэр дагестанского города Дербента Хизри Абакаров награжден орденом за заслуги перед республикой. Указ об этом подписал руководитель региона Владимир Васильев, сообщается на странице администрации главы и правительства Дагестана в Instagram.

«Указом главы Республики Дагестан за заслуги перед республикой глава городского округа «город Дербент» Абакаров Хизри Магомедович награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», — сказано в сообщении.

Напомним, Абакаров был избран мэром Дербента в октябре 2018 года. Перед этим работал помощником сенатора Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, а также занимал пост председателя совета ди⁠ректоров АО «Аэропорт «Махачкала». Под его руководством Дербент, в частности, стал одним из первых городов России, который приступил к разработке долгосрочного мастер-плана развития.

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