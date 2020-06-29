Пекин, , 08:47 — REGNUM Законопроект о национальной безопасности Гонконга, вероятнее всего, будет принят 29 июня постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей — высшего законодательного органа КНР. Об этом пишет газета Global Times.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, в понедельник, вероятнее всего, проголосует и примет законопроект о национальной безопасности Гонконга, пишет газета Global Times.

Представители Гонконга сообщили изданию, что законодатели, обсуждая законопроект, пришли к консенсусу. Большинство членов Постоянного комитета ВСНП считают, что обсуждение документа нужно завершить как можно скорее.

По словам гонконгского депутата, документ вынесут на голосование на этой сессии. Шансы на его принятие превышают 99,9%.

Законопроект направлен на предотвращение и наказание действий, угрожающих национальной безопасности Гонконга — специального административного района КНР. Это сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с зарубежными антикитайскими силами. Предполагается, что новый закон позволит китайским властям пресекать действия радикалов.

Полный текст законопроекта не будет раскрыт до последнего момента. Известно, что на территории Гонконга предполагается создание специальной силовой структуры, которая будет подчиняться центральному правительству. Наиболее серьёзным нарушителям будет грозить пожизненное заключение, сообщает газета The Standard.

Как сообщало ИА REGNUM, проект документа критикуют антиправительственные силы Гонконга, считающие, что он подрывает автономию региона. Критика в адрес законопроекта также звучит со стороны Запада.

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