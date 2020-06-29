* запрещённая в России организация

Могадишо, , 08:35 — REGNUM Национальные вооруженные силы Сомали «не способны» вытеснить из своих опорных пунктов террористов группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает ВВС Somalia со ссылкой на доклад госдепартамента США о терроризме, описывающий деятельность «международных террористических групп».

В соответствии с докладом, Сомали по-прежнему «сильно зависит» от внешней поддержки почти во всех основных операциях по обеспечению безопасности на всей территории страны.

В докладе также говорится, что «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) финансирует «свою деятельность через незаконное производство и экспорт древесного угля, налогообложение местного населения и предприятий, а также посредством денежных переводов, в том числе и от сомалийской диаспоры».

По информации репортеров, помимо контроля над значительной частью территории Сомали террористы «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно совершают нападения в соседней Кении.

«Аш-Шабаб"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.