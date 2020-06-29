Калуга, , 08:31 — REGNUM В Калужской области шесть человек готовы бороться за пост главы региона на губернаторских выборах, которые пройдут 13 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании Избирательной комиссии Калужской области Kaluga.izbirkom

Политическую партию «Справедливая Россия» на губернаторских выборах намерена представить правозащитник Надежда Ефремова, а Партию Роста — начальник управления компании «СТ-Групп», телеведущая Елена Ефанова. От КПРФ на пост губернатора будет баллотироваться директор сельхозкооператива «Жерелево», депутат Законодательного собрания области Николай Яшкин, а от ЛДПР выдвинут координатор регионального отделения партии Виктор Тарасенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее партия «Единая Россия» поддержала для участия в выборах губернатора временно исполняющего обязанности главы Калужской области Владислава Шапшу, а Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) профсоюзного активиста Александра Абросимова.

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