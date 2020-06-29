Лилонгве, , 08:30 — REGNUM Новый президент Малави Лазарус Чаквера был приведен к присяге в столице страны, Лилонгве. Комментируя свое избрание, он заявил, что его победа на повторных выборах стала «победой демократии и справедливости». Об этом передает ВВС Swahili.

Чаквера одержал победу над действующим президентом Питером Мутарикой, набрав 58,57% голосов в ходе голосования, прошедшего во вторник, 23 июня.

«Я действительно чувствую себя Лазарем, я воскрес из мертвых», — заявил Чаквера во время присяги, имея в виду библейского героя с тем же именем.

Напомним, что в феврале Конституционный суд Малави отменил победу Мутарики на прошедших выборах в мае 2019 года, сославшись на фальсификации. Мнения жителей страны об этом разделились. Однако Чаквера заверил собравшихся на присяге, что тем, кто не поддерживает его, нечего бояться.

«Нет никаких причин для страха, потому что я буду вашим президентом, и моя политика инклюзивности означает, что мы строим новую Малави для всех нас», — сказал Чаквера.

«Я не председатель фракции, я президент для всех в стране», — добавил он.

Чаквера также отверг утверждения Мутарики о том, что прошедшие выборы были омрачены насилием и нарушениями, заявив, что его предшественник был «введен в заблуждение слухами».

Однако он сказал, что не будет возражать, если Мутарика захочет оспорить результаты выборов.

Саулос Чилима, соратник Чакверы, также был приведен к присяге в качестве вице-президента на церемонии в столице, Лилонгве.

Чаквера, бывший проповедник церкви пятидесятников и преподаватель теологии, сказал, что его роль будет заключаться в объединении всех граждан Малави и служении им.

«Я хочу обеспечить руководство, которое приведет всех процветанию, которое решительно пресекает коррупцию и хищение государственных средств, а также руководство, которое будет уважать верховенство закона», — добавил Чаквера.