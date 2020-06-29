Париж, , 08:14 — REGNUM На следующий день после второго тура муниципальных выборов во Франции, 29 июня 2020 года, президент Эммануэль Макрон отправился в Берлин, сообщает Le Figaro.

Прежде чем отправиться в Берлин, глава Франции принял в Елисейском дворце 150 членов Гражданской конвенции по климату.

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла Эммануэля Макрона накануне председательства Германии в ЕС.

Начиная с «зеленого соглашения» Европейской комиссии до Brexit, через проблему миграции и отношения с Китаем и Соединенными Штатами, с 1 июля 2020 года все эти вопросы станут приоритетными для канцлера Германии.

Ангела Меркель хочет увидеть, что Европа возьмет на себя «больше обязанностей» в глобальном масштабе по сравнению с китайскими и американскими «блоками».

Канцлер Германии также хотела заключить «инвестиционное соглашение» с Пекином. Но саммит ЕС — Китай, проведение которого было запланировано на сентябрь, пришлось отменить из-за эпидемии, а также из-за отсутствия перспективы соглашения.

Напомним, Ангела Меркель не занимала пост председателя ЕС с 2007 года.

Как сообщало ИА REGNUM, только 40% избирателей во Франции пошли на муниципальные выборы, которые состоялись 28 июня 2020 года.

Подробнее в материале: Макрон обеспокоен низким уровнем явки избирателей во Франции