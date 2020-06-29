Пекин, 29 июня 2020, 08:13 — REGNUM Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за безосновательного давления на компании КНР. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе МИД Китая.
«Пекин призывает США прекратить безосновательное давление на китайские компании», — сообщили в пресс-службе.
В МИД КНР добавили, что Вашингтон, оказывая давление на китайские компании, действует вразрез с принципами рыночной экономики.
Напомним, ранее Wall Street Journal сообщило, что власти Соединенных Штатов пытаются убедить правительства стран Европейского союза избавиться от оборудования для досмотра от крупнейшего китайского производителя Nuctech Co. По данным издания, расширение присутствия Nuctech Co в ЕС якобы представляет угрозу для западных безопасности и бизнеса.
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