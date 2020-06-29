Париж, , 07:54 — REGNUM Согласно опросам, только 40% избирателей во Франции пошли на выборы во время второго тура муниципальных выборов, которые состоялись 28 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.

Как только цифры были оглашены, Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил «обеспокоенность низким уровнем явки избирателей».

Издание отмечает, что менее половины из 16,5 млн избирателей, ожидаемых в почти пяти тысячах муниципалитетах, включая Париж, Лион и Марсель, пошли на выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр французской коммуны Сен-Сюрен-сюр-Лиль 98-летний Марсель Бертоме, занимавший этот пост восемь сроков подряд, проиграл второй тур выборов.

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