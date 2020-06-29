Абуджа, , 06:28 — REGNUM Военнослужащие армии Нигерии ликвидировали боевиков, напавших на деревню на северо-западе страны, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в нигерийских вооруженных силах.

Сообщается, что неизвестные боевики напали на деревню Мара Замфарава в штате Катсина на северо-западе страны. Несколько нападавших были уничтожены огнем нигерийских военнослужащих. Точное число пострадавших и убитых не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня армия Нигерии провела военную операцию против боевиков в лесу Думору на северо-западе страны. В результате спецоперации были уничтожены две базы боевиков, убиты несколько главарей незаконных бандформирований.

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