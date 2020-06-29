Курган, , 06:11 — REGNUM Курганского наблюдателя и членов участковой избирательной комиссии, отразивших нападение двух граждан на ящик с бюллетенями для голосования, лично поблагодарила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Об этом сообщает пресс-служба избиркома Курганской области.

Напомним, 27 июня в Кургане двое пьяных граждан напали на членов участковой избирательной комиссии, пытались выхватить пакет со средствами индивидуальной защиты и ящик для голосования. Наблюдатель, 19-летний студент Курганского государственного университета Александр Старыгин защитил женщин и ящик. Нападавшие задержаны.

Председатель избиркома Зауралья Валерий Самокрутов вручил членам участковой комиссии букеты цветов, а наблюдателю Александру Старыгину — книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

«Наблюдатели — это наши партнеры. У них свои задачи, у нас — свои. А в целом самая главная общая задача — мы работаем на соблюдение закона и в интересах наших граждан, в данном случае — обеспечение законных конституционных прав участников голосования», — отметила Элла Памфилова.

Александра Старыгина ждёт ещё одно поощрение — грамота от ЦИК России.

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