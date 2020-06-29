Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Разведсообщество США опровергло данные газеты The New York Times о сговоре российских разведслужб и афганской террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Разведка только что доложила мне, что они не считают эту информацию достоверной, поэтому и не сообщали об этом мне или вице-президенту. Вероятно, это еще один сфабрикованный скандал о связях с Россией, а может это фейк-ньюс хотят, чтобы республиканцы выглядели плохо», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The New York Times опубликовала сведения, утверждавшие, что представители российской разведки предлагали награду боевикам из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийство американских военнослужащих. МИД России назвал эту публикацию «вбросом». Также Белый дом США опроверг эти данные.

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