Новосибирск, , 05:02 — REGNUM В Новосибирской области с избирательных участков, где с 25 июня проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, поступают единичные жалобы. По ним общественные наблюдатели совместно с членами избиркомов оперативно проводят проверка. Зачастую жалобы бывают необоснованные, сообщили ИА REGNUM в Общественной палате (ОП) региона.

«В ходе четырёхдневного общественного наблюдения зафиксированы единичные случаи нарушения такие как: отсутствие мер безопасности, нарушение тайны голосования, призыв прийти на голосование, — уточнили в Общественной палате Новосибирской области. — На замечания наблюдателей члены ТИК реагируют оперативно, снимая вопрос по недостаткам».

Ранее, 27 июня, в ходе пресс-брифинга председатель региональной Общественной палаты Галина Гриднева отметила, что в «Новосибирской области голосование проходит в спокойной обстановке с соблюдением всех санитарных норм».

По её словам, каждый избирательный участок обеспечен от 2 до 4 общественных наблюдателей, 1 июля их количество планируется от 3 до 6. Всего подготовлено 10 488 общественных наблюдателей.