Луисвилл, США, , 05:01 — REGNUM Полиция американского Луисвилла (штат Кентукки) арестовала 24-летнего Стивена Лопеса, который открыл огонь в ходе протестной акции, вызванной гибелью чернокожей женщины Брионны Тейлор, сообщает газета The Wall Street Journal.

Ему предъявили обвинения в убийстве и опасных действиях, подвергающих угрозе жизни людей. Отмечается, что в результате стрельбы на протестной акции погиб 27-летний фотограф Тайлер Герт, а также ранен еще один человек. Сам стрелок был ранен в ногу прохожими.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня полиция и Нацгвардия США в Луисвилле пыталась разогнать толпу протестующих на парковке у одного из магазинов. По силовикам был открыт огонь, завязалась перестрелка. В результате стрельбы погиб один человек.

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